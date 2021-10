C Gold: Amatori Pescara domani a Termoli in cerca di continuità

Domani, ore 18, si torna in campo dopo una settimana di pausa. L'Amatori è attesa a Termoli dalla Air Basket per la sfida clou della seconda giornata del campionato ed i biancorossi di coach Renato Castorina sono chiamati a dare continuità al bellissimo esordio contro Campli. In Molise non sarà facile, ma la squadra in queste due settimane senza gare ufficiali (sabato scorso ha sostenuto un buon test contro Mosciano) ha lavorato duramente per farsi trovare pronta.

“Partita difficile contro Termoli, squadra secondo me di primissima fascia in questo girone, profonda e con un mix di giovani e giocatori importanti ed esperti per la categoria, quali i vari Micevic che ha calcato per molti anni parquet ai piani superiori, Suriano e Marinaro, oltre ad i vari stranieri tra i quali spiccano sicuramente gli esterni Hulsen e Fredes", presenta la sfida coach Renato Castorina.

Da parte nostra sarà fondamentale innanzitutto avere lo stesso approccio avuto contro Campli, con la consapevolezza che sarà sicuramente una partita molto dura in cui il margine di errore sarà ridottissimo, e dovremo provare a stare attaccati alla gara su ogni possesso. Loro vorranno riscattare la scoffitta subita a Lanciano al termine di una partita condotta quasi per tre quarti, e sicuramente saranno sostenuti dal loro pubblico notoriamente molto caldo. Per noi quindi una sorta di prova di maturità, importante per proseguire il nostro percorso di crescita e di conoscenza, da affrontare con grande determinazione ed altrettanta serenità”