L'Amatori Pescara 1976 presentata nel centro città: domenica il debutto in C Gold

Il roster biancorosso a cena in un locale di via Battisti a pochi giorni dalla prima di campionato al PalaElettra in programma il 10 ottobre (ore 18) contro la Farnese

Presentazione nel cuore della città per l'Amatori Pescara 1976, pronta a partire per la nuova ambiziosa stagione nel campionato di C Gold. Il coach Renato Castorina, i volti nuovi Antonio Serroni e Sandro Kortis, il confermato Milan Dondur, stella della passata stagione, il playmaker Alberto Di Salvia, scommessa arrivata dalla C pugliese e l’ala grande Tommaso Pichi, ottimo cestista ed ex campione della nota trasmissione televisiva della Rai, L’Eredità, assieme agli compagni del roster e dello staff tecnico e dirigenziale si sono ritrovati per dare il benvenuto al campionato 2021/2022. Era presente anche il presidente regionale della Federazione Pallacanestro, Francesco Di Girolamo.

Si parte domenica prossima in casa, al PalaElettra (ore 18), contro la Farnese. I ragazzi di Castorina vogliono partire con un risultato positivo e riportare tanti pescaresi al palazzetto per vivere una stagione emozionante e ai vertici della categoria.