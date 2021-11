Basket, un indomito Lanciano fa tremare la capolista Amatori: i pescaresi la spuntano per 73-71

Un indomito Unibasket Lanciano ieri ha fatto letteralmente tremare la capolista Amatori: alla fine, i pescaresi l'hanno spuntata di un soffio, imponendosi per 73-71. Forti emozioni, dunque, nel big match del sesto turno di C Gold, disputato al Pala Elettra: i padroni di casa, primi in classifica e imbattuti, hanno accolto i rossoneri frentani che, pur forti di quattro successi in cinque gare, partivano sfavoriti ma con l'obiettivo di vendere cara la pelle. E così è stato. I ragazzi di Castorina, comunque, sono riusciti a conseguire un'altra vittoria, confermandosi così in vetta.

Tabellino

Amatori Pescara 73 – Unibasket Lanciano 71

Amatori Pescara: Di Salvia 9, Kordis 8, Serroni 20, Pichi 6, Dondur 15, Raicevic 9, Di Donato 6, Eliseo, Peres, Latorre, Antonini, Pietrantoni. All. Castroina. Vice All. Di Iorio. Ass. Di Nardo

Unibasket Lanciano: Muffa 12, Kadjividi 8, Balilli 3, Cesarino, Bernabeo, Hasanbegovic, Maralossou 7, Munjc 22, Lakic 2, Corte, Comollo 17, Kamate. All. F. Di Tommaso, Ass. A. Iarlori e A. De Florio

Progressivi: 26-20, 47-36, 57-54, 73-71