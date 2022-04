Amatori senza soste: piegata anche Isernia 101-75

Ancora una vittoria, dunque, per l'Amatori. Bella e inequivocabile. Isernia va ko al PalaElettra per 101-75 nella sfida infrasettimanale della fase a orologio, grazie soprattutto ad un primo quarto davvero importante. Col primo posto già matematicamente in tasca, era comunque importante continuare a vincere. Missione compiuta.

La gara

Dopo parecchie settimane, coach Castorina può riproporre il quintetto base di inizio stagione, quello composto da Di Salvia, Serroni, Kordis, Pichi e Dondur. Serroni si ripresenta al PalaElettra subito con 2 triple di fila, Dondur già spadroneggia sotto le plance e dopo 2'30" il parziale di 8-0 è servito. Isernia fatica a carburare e ad armare i suoi temibili cecchini e a metà tempino il punteggio recita 15-3 (per Serroni 3/4 dall'arco). Pichi, Kordis e Di Salvia sono attori protagonisti di un ottimo primo quarto che nel finale riserva minuti preziosi anche per Mazzarese e Schiavoni. Isernia sui titoli di coda riduce marginalmente lo strappo che si presenta comunque già importante: i primi 10 minuti vanno così in archivio sul punteggio di 28-13. I molisani aprono il secondo parziale con un mini break di 7-0 a far capire che la sfida è certamente ancora tutta da giocare e l'Amatori capisce che dovrà sudare per conquistare la vittoria. Un antisportivo dubbio fischiato a Serroni, qualche palla persa sanguinosa e una fluidità di manovra non simile a quella del primo tempino in casa Amatori infiammano le speranze ospiti di rimettere in piedi la contesa. Cinalli e soci rimontano 10 punti, si fanno infatti sempre più minacciosi e dopo 5 minuti sono sul -5 (32-27). L'Amatori ha le polveri bagnate e dunque segna col contagocce, ma Di Salvia, Schiavoni e Pichi (per lui già doppia cifra di punti all'intervallo) forniscono dai 6,75 il minimo sindacale di ossigeno ad un attacco inceppato. Il finale di frazione propone così un nuovo strappo biancorosso, tutto creato dalla lunga distanza, e le squadre ai presentano all'intervallo con la squadra di Castorina nuovamente avanti di 14 punti (44-30).