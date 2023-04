Per l'Amatori Pescara un tifoso in più: Zdenek Zeman

Un tifoso in più per l'Amatori Pescara 1976 in vista dei play-off. Di chi si tratta? Niente meno che di Zdenek Zeman, il tecnico del Pescara, anche lui pronto a tuffarsi nei play-off con il suo Delfino. Una delegazione della società biancorossa è stata in visita allo stadio"Di Febo" di Silvi Marina, sede degli allenamenti del, per omaggiare Zeman, stimato anche dal mondo Amatori non solo in quanto tifosi pescaresi, ma anche per il suo essere da sempre riconosciuto come simbolo di trasparenza, legalità e sport pulito. La rappresentanza del club, composta dal ds Giovanni Pappacena, dal tecnico della prima squadra Federico D'Addio e da coach Matteo Di Nardo ha omaggiato il tecnico boemo con una canotta Amatori personalizzata con nome e numero: 433, che sta per il modulo (4-3-3) che è da oltre 30 anni il marchio di fabbrica di ZZ.

Disponibile e cordiale, Zeman si è intrattenuto con gli esponenti Amatori che lo hanno invitato ad una gara dei play-off, ormai imminenti, della squadra biancorossa e alle Finali Nazionali Under 15 che si terranno a Pescara dal 28 maggio al 4 giugno e che la nostra società ha l'onore di organizzare in collaborazione con la Fip Abruzzo.

Compatibilmente con i suoi impegni professionali, Zeman si è detto disponibile a partecipare. Il tecnico, che durante la sua avventura a Cagliari vide dal vivo Italia-Russia di pallacanestro ed è amante di tutti gli sport, basket incluso ovviamente, ha raccontato che a Foggia suo figlio, all'epoca adolescente, aveva iniziato a giocare con la palla a spicchi, interrompendo poi una volta trasferiti a Roma.