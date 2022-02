Amatori Pescara verso Isernia: obiettivo riscatto immediato

Per la prima volta in stagione, l'Amatori deve affrontare una settimana di lavoro dopo una sconfitta. A Lanciano è mancato il risultato, ma la prestazione offerta, nonostante le numerose e pesantissime defezioni, ha confermato in toto il valore tecnico e morale di un gruppo che ora, a partire da domenica, deve affrontare un tour de force importante con tante gare di livello, le ultime delle quali ravvicinatissime.

“E' una settimana come tutte le altre”, dice con certezza coach Renato Castorina, architetto e guida dei biancorossi. “Stiamo lavorando come sempre, facendo adesso i conti anche con gli infortuni ma con la consapevolezza di affrontare domenica una delle squadre più in forma del campionato”. Ad Isernia la partita sarà assai dura: “I molisani vengono da una serie di risultati utili importanti, in casa riescono oltretutto ad ottenere un fatturato di punti realizzati molto alto avendo giocatori assai pericolosi, offensivamente parlando, come Monacelli e Tsonkov, e anche il lungo Sasnauskas sta avendo una crescita molto importante e si sta rivelando come un giocatore che è un fattore in questo campionato. E non dimentichiamoci di Cinalli, Compagnoni e altri. Il quintetto di Isernia è dunque molto forte offensivamente, la nostra attenzione sarà rivolta a limitare questa loro capacità in attacco”.