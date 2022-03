L'Amatori Pescara giovedì in campo per l'Ucraina

Amatori Pescara 1976 per la solidarietà. La società ha deciso, per la gara di giovedì alle 20.30 contro il Vasto Basket, big match del campionato, di devolvere l'intero incasso alla Croce Rossa Italiana per sostenere il popolo ucraino in questo momento di grande difficoltà. Pertanto, per la partita di giovedì 10 marzo, alle ore 20:3,0 non saranno validi abbonamenti e accrediti. Costo del biglietto: 5 euro per tutti. "C'è un motivo in più per venire al palazzetto, vi aspettiamo!", è l'invito via social del club biancorosso ai propri sostenitori e agli sportivi pescaresi.

La società Amatori Pescara ricorda che per assistere al match sono necessari Green pass rafforzato, mascherina FFP2 e mantenimento del distanziamento sociale sugli spalti.

Castorina dopo il derby

"L'avevamo detto di quanto fosse importante la gara contro il Pescara: dovevamo tornare a vincere, ritrovare fiducia e tornare a giocare. Troppi stop and go in questo periodo. La chiave del derby? Resistere nel momento delle difficoltà, ci eravamo smarriti ultimamente. Invece in una gara durissima abbiamo avuto lucidità nei momenti decisivi", le parole del coach dell'Amatori dopo aver battuto il Pescara Basket.

La situazione in infermeria resta ancora preoccupante: "Dondur ha problemia alla caviglia ancora sofferente, Kordis ha problemi di schiena, Di Salvia è stato in campo per 40'. Ma queste qualità non ci sono mai mancate, nemmeno nelle sconfitte. La squadra ha sempre avuto grandi valori a livello caratteriale. I nuovi? Sono ragazzi che hanno bisogno di lavorare con noi per entrare nel nostro sistema, ma di attitudine e disponibilità, accolti benissimo dal gruppo. Non potranno che fare sempre meglio per la nostra causa".