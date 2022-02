A Lanciano arriva il primo stop stagionale per l'Amatori Pescara: l'UniBasket vince 64-59

Prima o poi doveva capitare. Ed è capitato al dodicesimo tentativo, in trasferta, al cospetto della seconda in classifica e in una partita affrontata con il roster decimato dalle pesanti assenze di Dondur e Raicevic (oltre che del giovane talento Latorre) e con un Serroni a mezzo servizio e fuori dai giochi nella prima azione del secondo quarto. L'Amatori trova a Lanciano la prima sconfitta stagionale, ma la vetta della classifica resta saldamente nelle mani dei biancorossi di coach Renato Castorina. Nessun dramma, ovviamente, al termine di una partita nella quale comunque l'Amatori ha lottato con ardore e fatto vedere parte delle sue grandi qualità tecniche e morali che sono state alla base delle 11 vittorie di fila che avevano preceduto la gara odierna. E' finita 64-59, con Lanciano che dunque accorcia in classifica a -4 (ma i frentani hanno disputato un match in più rispetto all'Amatori). Sono comunque applausi per i biancorossi pescaresi che hanno offerto una prestazione gagliarda e di spessore nonostante le numerose e importanti difficoltà.

La gara

La sfida si presenta subito intensa e vibrante, con una tripla di Pichi e un piazzato di Kordis a firmare il primo vantaggio pescarese sul 2-6. Pur pagando dazio a kg e cm, i biancorossi di coach Castorina, lottando a rimbalzo come dei leoni, con ottimo senso della posizione sotto canestro e tanta intelligenza cestistica annullano il mismatch. Lanciano prova allora a colpire dall'arco e ci riesce. Altri 5 punti di Pichi, che costringe Kavidiji a giocare lontano dalle plance, consentono però all'Amatori di mantenere il vantaggio. Qualche sanguinosa palla persa banalmente in uscita fornisce ossigeno vitale all'Unibasket che resta agganciata nel punteggio (9-13) e qualche fischio non troppo felice del duo arbitrale (che provoca legittime lamentele da parte del pubblico pescarese, arrivato in Frentania in buon numero per sostenere Serroni e soci) connotano la parte centrale e finale di frazione. E Lanciano proprio nel finale di tempino riesce a ricucire il gap e a chiudere in parità (17-17). Il secondo quarto si apre con problemi fisici per Serroni, già non al meglio: il numero 17 deve abbandonare il proscenio. Ne approfitta subito Lanciano con un mini break di 5-0 che induce la panchina pescarese a chiamare il minuto di sospensione. Con un Pichi gigantesco sotto i tabelloni, l'Amatori torna a -1 (25-24) grazie anche al cuore di un collettivo che sta reagendo alla grande a tutte le difficoltà. Lanciano però ha rotazioni profonde, freschezza atletica e tanta voglia di battere la capolista incontrastata del campionato e sfrutta ogni minimo errore biancorosso per punire Eliseo e compagni. La panchina pescarese prova a trovare in Peres e Pietrantoni forze fresche e quest'ultimo ci impiega poco a iscriversi a referto alla voce “punti segnati”. Due triple di fila consentono però al Lanciano di andare all'intervallo lungo avanti di 1 punto (33-32).

Si riparte sugli stessi binari tattici e agonistici di fine secondo quarto. Grinta e personalità non mancano sul parquet, su entrambi i fronti con duelli sempre accesi e buone giocate. Lanciano però riesce ad allungare e ad andare sul +9 alla fine dei primi 30 minuti di gioco. Il quarto tempo si apre dunque sul 50-41, con un gap non impossibile da colmare. Lakic (18 punti finali, il migliore dei suoi) trascina Lanciano all'impresa di infliggere il primo stop della stagione ad una Amatori che cede di 5 punti (64-59) una gara che comunque ha ben disputato e interpretato, vendendo cara la pelle.