L'Amatori Pescara aspetta il Lanciano e chiama a raccolta i tifosi

Dopo 2 trasferte consecutive, coincise con le vittorie numero 4 e numero 5 della striscia aperta biancorossa, l'Amatori Pescara torna al PalaElettra. Domenica alle ore 18 l'avversario sarà l'Unibasket Lanciano. Match non semplice, ma la truppa, agli ordini di coach Renato Castorina, sta lavorando per presentarsi al meglio alla palla a due. E provare a regalare una nuova ed importante soddisfazione all'universo Amatori.

L'allenatore biancorosso presenta così la sfida: "Lanciano pur cambiando rispetto all'anno scorso tre giocatori del quintetto ha mantenuto le caratteristiche del proprio DNA, e cioè grande aggressività in difesa, essendo seconda per punti subiti, ed attacco con tendenza a tenere il ritmo alto . Da parte nostra in attacco dovremo porre molta attenzione alla qualità di esecuzione dei giochi e limitare il numero di palle perse gestendo noi il ritmo gara, mentre in difesa dovremo essere pronti nelle situazioni di transizione difensiva e non concedere extra possessi".