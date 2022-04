Amatori mai sazia: vittoria anche in casa della Teate (83-71)

Vice ancora l'Amatori. Vince anche nell'ultima trasferta della fase a orologio, penultimo atto di un cammino che si chiuderà domenica in casa in attesa dei playoff. A Chieti, sponda Teate, la squadra di coach Renato Castorina vince in modo abbastanza agevole per 83-71, dando l'impressione sin dalla palla a due di avere il match in mano. Nota storta di serata l'infortunio a Giancarlo Schiavoni.

La gara

Bella sorpresa nella lista Amatori: c'è Danilo Raicevic, che proprio nella sfida contro Teate, ma a campo invertito, ha rimediato il brutto infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. La sua presenza in gruppo è sempre importante anche in questo periodo, a livello di partecipazione emotiva in primis, e ora Danilo gradualmente torna ad “assaporare” il clima partita in attesa di recuperare la piena forma.

Nel primo quarto, la scelta di optare per un quintetto assai alto (Di Salvia, Mazzarese, Kordis, Pichi, Dondur) contro un quintetto non troppo fisico paga subito in casa Amatori. Il maggiore atletismo e la grande presenza a rimbalzo degli interpreti biancorossi consente infatti di prendere subito il largo. I primi 10 minuti di contesa vanno in archivio con la banda Castorina avanti per 33-15, con già due giocatori in doppia cifra (Dondur 15, Kordis 11).

Nel secondo quarto, la panchina pescarese opta per cambiare uomini e quintetto più volte, per dare minutaggio a più elementi e per oliare in partita le proprie alchimie. Teate però è vitale e ricuce parzialmente il divario che vede le squadre presentarsi all'intervallo con l'Amatori avanti per 46-32. Da segnalare in questo quarto il contributo dei giovani, che si traduce in 5 punti per Di Donato e 2 di Peres in 10 minuti nei quali, comunque, non si è segnato assai.

Al rientro dall'intervallo, con continue rotazioni del roster, l'Amatori tiene il pieno controllo del match e allunga ancora. 66-44 il finale dopo 30' di sfida, con 20-12 pro biancorossi pescaresi il parziale. L'ultimo quarto, una sorta di scrimmage, ha un andamento non dissimile dai primi 3, con la squadra di coach Castorina a condurre in porto la partita con il punteggio di 83-71. 30 punti per uno straripante Sandro Kordis, che sfiora il best personale in stagione, con ultimo canestro siglato su bell'assist di Martinelli. A segno dalla lunetta il giovane Silveri. Peccato per l'infortuno a Schiavoni nel finale, uscito claudicante per un guaio alla caviglia.