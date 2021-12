La capolista Amatori Pescara domani all'esame stracittadina

A 40 minuti da fine girone d'andata l'Amatori, prima in graduatoria e imbattuta, si prepara per affrontare domani sera, alle ore 20:30 al PalaElettra, la stracittadina, che certamente proporrà un pubblico all'altezza di un match d'altissima classifica. D'altro canto i biancorossi del presidente Fabrizio Cicconetti stanno facendo innamorare il pubblico di Pescara a suon di vittorie e prestazioni d'autore. Il cammino è ancora lungo e faticoso, ma le premesse della stagione sono da applausi per la banda Castorina che continua a lavorare con attenzione e concentrazione, senza concedersi voli pindarici.

Alle porte c'è ila stracittadina, un match che in tanti dicono prepararsi da solo a livello motivazionale. “Sinceramente non penso alla partita in quanto derby ma come sfida tra prima e seconda in classifica e questo già dà un ampio significato al match in se stesso”, le parole di coach Renato Castorina. “Credo sia importante staccarsi dalla parte emozionale. E' vero, è un derby ed una partita molto sentita ma dobbiamo affrontare questa gara come abbiamo affrontato tutte le altre, sapendo di giocare contro la seconda in classifica e che una eventuale vittoria sarebbe molto, molto importante per la nostra graduatoria”.

Si affrontano il miglior attacco e la miglior difesa del girone: da questa statistica è possibile provare a fare un'analisi preventiva di quel che potrebbe accadere domenica sul parquet del PalaElettra? “Credo che si incontrino due squadre forti. I numeri parlano chiaro e parlano altrettanto chiaro i roster. La partita sarà una battaglia. Sappiamo di giocare contro una squadra difensivamente molto organizzata, noi cercheremo di mettere in campo le armi che fino ad adesso ci hanno portato nella posizione in classifica nella quale ora ci troviamo. Stiamo lavorando, la squadra è molto concentrata e consapevole di quello che significherebbe portar via anche questa partita”, è la risposta di coach Castorina. “Siamo altresì consapevoli della forza del Pescara Basket, una squadra che lo scorso anno è arrivata ad un passo dalla serie B e che ha un roster molto importante. E' vero, non ha stranieri ma secondo me la forza di un giocatore prescinde dalla residenza o dal luogo di nascita. Ci sono stranieri forti come ci sono italiani molto forti. Pescara non ha stranieri ma ha preso due giocatori di primissima fascia, uno che ha sempre giocato in B fino all'anno scorso e l'altro che è stato uno dei migliori realizzatori della C Gold della scorsa stagione. Ripeto: siamo consapevoli che sarà una partita durissima, nel totale rispetto degli avversari, ma siamo anche consapevoli che il primo posto in classifica non ce lo ha regalato nessuno”.