Amatori Pescara, andata da sogno: "Uniti verso l'obiettivo"

Nove vittorie su nove. Un girone d'andata da sballo. L'Amatori Pescara però non vuole fermarsi qui dopi aver vinto anche la stracittadina di C Gold contro il Pescara Basket. Milan Dondur, capitano biancorosso, suona già la carica: "Non ho parole per esprimere quanto sia contento. Abbiamo girato all'andata con nove vittorie, senza mai perdere. Anche nel derby pescarese, abbiamo battuto una grande avversaria. Vincere così un derby è bellissimo. Sono davvero felice. Questo è davvero un bellissimo gruppo, ci aiutiamo tra noi e abbiamo tutti in testa lo stesso obiettivo".

Renato Castorina sulla stessa lunghezza d'onda del suo capitano: "Un girone d'andata inimagginabile. Al di là dei pronostici, ci vogliono le qualità, che vanno dimostrate sul campo. Il derby contro Pescara è stato una dimostrazione: siamo usciti dalle difficoltà insieme. L'ultima partita è il sunto del nostro girone d'andata, e siamo molto felici. Il carattere di queste nove partite e il lavoro di staff le nostre armi. Dedico le vittorie alla società".

Il vice di Castorina, il coach Matteo Di Iorio, emozionato ma sempre lucidissimo dopo l'ultimo successo nel derby di Pescara: "Vedere tanti tifosi al PalaElettra è una delle più belle soddisfazioni che stiamo raccogliendo. Abbiamo giocato nove partite eccellenti, ma siamo a metà regular season e dobbiamo continuare adesso, ancora più di prima, a spingere. Ora tutti vorranno vincere contro di noi. Teniamo la testa salda sulle spalle e lavoriamo partita dopo partita".