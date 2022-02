L'Amatori si compatta per uscire dalla mini crisi

Secondo ko di fila per l'Amatori, che mantiene comunque la leadership del campionato grazie al precedente filotto di 11 vittorie in altrettante gare disputate. Il momento non è facile, ma la ricetta per venirne fuori è la medesima che ha consentito la striscia positiva assai importante della prima metà di regular season: lavorare con ardore. Ed il duro lavoro, nonostante le difficoltà contingenti di vario tipo e genere, non è mai mancato in casa Amatori.

