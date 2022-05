Amatori Pescara, un rinforzo per i play-off

Grande protagonista del campionato di C Gold, il play è stato uno dei migliori under del torneo ed è stato un vero punto di forza del team frentano: ha già affrontato Valdiceppo, prossimo avversario Amatori, nel primo turno playoff siglando complessivamente 15 punti nel doppio confronto con gli umbri. In regular season il suo apporto alla vecchia squadra è stato assai importante, in termini di punti, regia e personalità. 195 i punti segnati nel torneo regolare, con media di 8.1 e best di 18 siglato contro Termoli. Giovanissimo, vanta già una grande esperienza maturata in pregresse esperienze di spessore che gli hanno consentito già di totalizzare in carriera 713 punti con best di 27.