Amatori Pescara senza freni, la carica di Sandro Kordis

Sandro Kordis extralarge: oltre 30 punti domenica scorsa contro Isernia. Dopo aver già realizzato per quattro partite 24 punti, nell'ultima giornata ha davvero esagerato. E' lui uno dei punti di forza dell'Amatori Pescara di coach Castorina, che dopo sette giornate volano a punteggio pieno con sette vittorie di fila. "Domenica scorsa ho segnato abbastanza punti per le prossime due partite... - dice con una sonora risata il croato dell'Amatori - . Scherzo. Ma è stata una bella prova, abbiamo controllato il match dall'inizio alla fine. E' importante vincere più partite possibili. E contribuire tutti, anche i più giovani, che stanno avendo il loro spazio, ed è giusto così".

Prima stagione in riva all'Adriatico, sponda italiana, per lui che viene dalla splendida Croazia: "Mi trovo benissimo qui a Pescara: una città splendida e una società fantastica. E' tutto positivo".

Ora Kordis con i suoi canestri esplosivi sogna di esultare in un PalaElettra stracolmo: "Mi piacerebbe se al palazzetto venissero sempre più tifosi a vedere le nostre partite e a farci sentire il calore della Pescara cestistica e non solo".

La scheda

Sandro Kordis è una guardia, classe 1992. Giocatore esplosivo e di talento, rappresenta un vero valore aggiunto per Castorina con i suoi 196 centimetri per 90 kg. Giocatore capace di scardinare le difese avversarie con penetrazioni taglienti, in possesso di mano educata dalla media e lunga distanza e fa sentire la sua presenza sotto le plance grazie ad una spiccata propensione al rimbalzo: circa quest'ultimo aspetto, basti pensare che prima di sbarcare in Italia al Mola con una media di 10.5 rimbalzi per incontro ha conquistato il titolo di "Top Rebounder of the league" nell'ultima stagione conclusa in Patria con il KK Pula 1981.

26.8 la media punti invece nella stagione 2014-2015, quella dell'esplosione con lo Stoja Pula, che gli valse il titolo di miglior realizzatore della seconda divisione croata. Non solo Croazia e Italia nella sua carriera: dalla stagione 2015 alla 2018, infatti, Kordis ha militato in Germania con le casacche di BSW Sixers e Zwickau, con una media punti dai 15.2 ai 18.2. Con Mola, nella sua prima stagione italiana, Kordis ha realizzato 370 punti in 20 incontri per una media pari a 18.5 punti a gara (sesto miglior marcatore di C Gold nel 2019-20).