A Chieti arriva l'ottava meraviglia dell'Amatori Pescara, Magic annientata 88-77

Non finisce mai di stupire l'Amatori che nel big match di giornata sbanca Chieti e condanna il Magic al ko per 88-77 (progressivi: 19-23, 38-43, 57-68). Una prova eccezionale del collettivo biancorosso di coach Renato Castorina, fatta di cuore, talento e attribuiti.

La gara

Serroni, non al meglio, è comunque regolarmente in campo sin dalla palla a due a completare un quintetto composto anche da Di Salvia, Kordis, Pichi e Capitan Dondur. La partita si prospetta subito intensa e combattuta, con Serroni che parte benissimo e in 4 minuti sigla 7 punti e 1 assist (per Dondur) da spellarsi le mani dagli applausi. A metà tempino Pescara è però sotto di 1 (12-11) perché Chieti dall'arco è precisa e risponde colpo su colpo alle giocate biancorosse. Nell'ultima parte di prima frazione c'è Raicevic per Kordis nell'Amatori e proprio il numero 41 conclude con una schiacciata la transizione che a 2'24" da fine tempino vale il +3 (15-18). Una bomba di Pichi vale il doppio possesso pieno di vantaggio ma al secondo quarto si va sul 19-23 per il canestro finale di Gialloreto. Dondur chiude i primi 10 minuti con 9 punti.

Il secondo tempino è altrettanto intenso e vibrante. Il break neroverde di 7-0 vale il sorpasso dopo 3'30" ma ci pensa Serroni dall'arco a muovere la retina e a schiodareil 23 dal tabellone biancorosso. C'è spazio per Peres ed Eliseo nell'Amatori in un momento del match dove si procede punto a punto. Serroni regala una nuova magia (tripla da urlo e libero aggiuntivo) e consente ai suoi di scavalcare metà frazione avanti (30-32). La partita diventa assai nervosa, anche per qualche fischio non troppo felice del duo arbitrale, ma comunque godibile. Magic scappa avanti di 3 lunghezze a 2'30" ma il cuore Amatori batte forte e in un batter d'occhio si torna avanti grazie all'asse Di Salvia-Raicevic. All'intervallo si va dunque sul punteggio di 43-38 pro Amatori. A guidare il tabellino biancorosso Serroni con 17 punti (con 4/6 da 3).