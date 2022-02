L'Amatori Pescara va ko ma gonfia il petto: a Lanciano sfiorata l'impresa

Il commento del tecnico pescara è pieno d'orgoglio: "La partita viste le assenze di Dondur e Raicevic era già difficile di per sé, poi quando si è infortunato anche Serroni e quindi abbiamo dovuto fare a meno anche di lui è diventata una gara da "mission impossible" . Invece i ragazzi con grandissimo cuore, la voglia di non mollare mai, il grande spirito di sacrificio , stavano per compiere quella che sarebbe stata a tutti gli effetti un'impresa straordinaria . Dal punto di vista tattico avevamo pensato di iniziare la gara usando una zona adeguata per abbassare i ritmi e poi, con l'infortunio di Serroni e le rotazioni quasi azzerate, la zona è stata anche una necessità . Scelta tattica che ha sicuramente pagato perché Lanciano ha fatto fatica in attacco; offensivamente sapevamo che sarebbe stata una serata difficile considerate le assenze, e nonostante tutto siamo stai ad un possesso di distanza fino all'ultimo giro di lancette. Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato l'anima, ed un contributo importante e concreto è arrivato pure dagli under che sono stati ampiamente utilizzati . Prima o poi sarebbe arrivata la prima sconfitta, credo sia giunta nel miglior modo possibile , non piangendoci addosso e con la conferma delle qualità di questa squadra in un momento di enormi difficoltà. Adesso in settimana valuteremo gli infortuni e proveremo a recuperare, spero, almeno Dondur in vista della trasferta di Isernia".