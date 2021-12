Amatori Pescara domani a Campli per chiudere il 2021 con la "decima"

“Il bilancio del girone d'andata non può che essere estremamente positivo”, le parole del tecnico, “per la classifica, perchè era inimmaginabile fare l'en plein e ritrovarsi in vetta alla classifica con le seconde staccate di 6 punti, ma soprattutto per le dinamiche di gruppo che si sono formate in squadra e che sono i presupposti fondamentali per poter lavorare con serenità e con qualità. Ci sono cose assolutamente da migliorare, sia per quanto riguarda il flusso e il ritmo dell'attacco, alcune letture e altre situazioni difensive. E' chiaro che da qui in avanti dobbiamo pensare a costruire, perchè girone di ritorno e fase a orologio saranno parti diverse della stagione. Il torneo è molto lungo, quindi ci dobbiamo occupare e preoccupare di migliorare le cose che vanno sistemate, con l'ottica anche del lungo periodo”.