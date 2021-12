A Campli un'Amatori Pescara da 10 e lode

L'Amatori Pescara apre il girone di ritorno esattamente come aveva condotto e poi concluso quello di andata: con una vittoria. Sono 10 i successi dei biancorossi di coach Renato Castorina in 10 partite. L'ultima vittoria è quella maturata a Campli per 61-90, al termine di una partita mai in discussione per l'Amatori che chiude così il suo 2021 cestistico nel migliore dei modi (si tornerà in campo, infatti, solo il 9 gennaio). Complimenti a tutta la squadra e allo staff, che ora vuole subito proiettarsi ad un 2022 altrettanto entusiasmante.

Parte bene l'Amatori, che conduce di 7 lunghezze già dopo metà primo quarto. Dondur fa la voce grossa con 4 punti, ben supportato dal tandem Kordis-Serroni (6 punti totali, equamente divisi dai due esterni) e da Pichi (2 punti). Le distanze si dilatano nella seconda parte di frazione, che i biancorossi di coach Renato Castorina, ex di turno, chiudono avanti per 31-12 (10 punti Dondur, 7 Serroni e Kordis, 4 Pichi, 3 Raicevic). La musica non cambia nel secondo tempino. L'armata del presidente Fabrizio Cicconetti con piglio autoritario tiene il campo e il punteggio all'intervallo è di 29-56 con Peres marcatore di 5 punti e Raicevic di 9 complessivi finora. Tanto spazio anche per Di Donato, che ripaga la fiducia con tante buone cose sul parquet.

Gioco fluido e attacco atomico le armi biancorosse. Nota stonata un infortunio a Sandro Kordis, dopo i primi 2 minuti del secondo quarto nei quali aveva siglato 6 punti (13 totali). Nel terzo periodo il gap si amplia fino a 33 lunghezze, con Simone Pietrantoni in campo insieme a Lorenzo Eliseo, autore di una buona prestazione. Per Pietrantoni 2 assist, 1 rimbalzo d'attacco e 1 palla recuperata. Match praticamente già chiuso quando inizia l'ultima frazione sul 41-74. C'è spazio per i giovani di casa Amatori, che rispondono bene: il match si chiude col quintetto Eliseo, Antonini, Silveri, Pietrantoni e Peres. E il finale è abbastanza eloquente anche dell'andamento dell'ultimo parziale: al suono della sirena, il punteggio è di 61-90. Per l'Amatori è la decima vittoria in 10 partite.