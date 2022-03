Amatori Pescara, il derby apre un ciclo terribile

200 minuti ad alta intensità e ad alto coefficiente di difficoltà aspettano l'Amatori Pescara, reduce dall'ennesimo stop and go di un 2022 minato da rinvii e infortuni. La truppa biancorossa, però, è pronta a sostenere al meglio l'imminente tour de force che determinerà la posizione finale della regular season, in attesa della delicata fase ad orologio che precede i playoff. Coach Renato Castorina ed i suoi ragazzi daranno certamente il massimo.

"Inizia un ciclo di 5 partite molto impegnative e che definiranno la nostra classifica prima della fase ad orologio, e cominciamo subito con il derby contro Pescara Basket", le parole del tecnico biancorosso.

"Per noi l'importanza della gara va al di là dell'essere un derby, in quanto tornare a vincere significherebbe tenere lontane le più dirette inseguitrici. Pescara Basket è una squadra diversa da quella incontrata nel girone di andata in quanto ha perso un giocatore come Carida', ma il roster rimane di assoluto valore avendo giocatori che per anni hanno giocato da protagonisti ai piani superiori. Certo, Carida' era un giocatore dal quale dipendevano moltissimo in fase offensiva, ma adesso tutti gli altri giocatori sono molto più coinvolti e responsabilizzati. La nostra gara dovrà necessariamente essere caratterizzata da una prova difensiva molto diversa da quella offerta ad Isernia, ponendo la massima attenzione sul piano partita e cercando di ritrovare quel flusso in attacco che ultimamente abbiamo un po' perso, anche a causa delle continue interruzioni e della pausa lunghissima del campionato. Mi aspetto una presenza numerosa dei nostri tifosi , perché sarà necessario il loro supporto per riprendere insieme il nostro cammino", chiude il tecnico.