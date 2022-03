L'Amatori Pescara si rinforza alla vigilia del derby: arriva Giancarlo Schiavoni

Esperienza, professionalità, dedizione e senso di responsabilità sono altre caratteristiche peculiari dell'atleta originario di Teramo, che dopo la parentesi al Nuovo Basket Aquilano in questa prima parte di stagione, si tuffa con entusiasmo e convinzione nell'avventura pescarese.

L'anno scorso ha avuto una brillante esperienza in Sicilia, dove con la maglia della Castanea Messina, di cui è stato vice capitano, è arrivato alla semifinale playoff di C Silver, con 10,9 punti realizzati per gara e un ottimo impatto in termini di rendimento e presenza sul parquet. Veterano della categoria (ha giocato con Tasp Teramo, Campli, con Nova e Farnese, Martinsicuro, Penta Basket Teramo e in due circostanza con L'Aquila), in maglia Farnese Basket ha vissuto una delle sue migliori stagioni a livello statistico con una media di 12,5 punti a partita in 20 partite ed un high di 24 punti nel match contro il Basket Aquilano.