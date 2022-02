Amatori Pescara alla scoperta di Mazzarese: "Pronto a dare il meglio di me"

L'ultimo arrivato è pronto a dare il massimo per aiutare l'Amatori a centrare i propri obiettivi. Danilo Mazzarese ha già debuttato con la canotta biancorossa, nella sfortunata trasferta di Isernia, ma non vede l'ora di poter esordire davanti al calorosissimo pubblico del PalaElettra, vero sesto uomo per la truppa di coach Renato Castorina.

