Amatori, l'orgoglio di Castorina: "Il primo posto è un risultato importante"

La vittoria di Campli nella prima uscita della fase a orologio porta seco tante buone notizie. In primis la certezza aritmetica di arrivare ai playoff da prima della classe, risultato acquisito con 3 giornate di anticipo rispetto alla naturale conclusione della seconda fase. E poi ha confermato la grande coesione del gruppo e ha anche permesso il ritorno in campo di alcuni lungodegenti, a partire da Antonio Serroni.

"Innanzitutto desidero complimentarmi con la Farnese Campli per come ha affrontato la gara, pur con enormi difficoltà ed il roster ridotto al lumicino. Per quanto riguarda noi si tratta di una vittoria che sancisce matematicamente il primo posto nella griglia playoff a tre giornate dal termine ed è un risultato, sì parziale, ma molto molto importante. Nella gara di Campli l'obiettivo era ovviamente vincere ed al contempo distribuire il minutaggio considerato che giovedì torneremo in campo. Siamo andati a sprazzi e d'altronde queste sono partite in cui entrare in ritmo può essere difficile, considerato che Campli ha difeso 40 minuti a zona avendo disponibili solo 5 giocatori"