Amatori Pescara sempre più nelle mani di Antonio Serroni

Si avvicina la prossima battaglia per l'Amatori Pescara: domenica pomeriggio alle 18 al PalaElettra arriverà l'Isernia. La squadra di Castorina a caccia della settimana vittoria consecutiva in campionato dopo aver iniziato la stagione con sei vittorie su sei e un meritatissimo primo posto in classifica.

Antonio Serroni è l'uomo in più dei biancorossi: si sta mettendo sulle spalle la squadra di Castorina fin dalla prima giornata e contro Lanciano ci ha messo la firma salendo in cattedra nel finale: "Una vittoria importante, il Lanciano veniva da un successo a Vasto, avversario fisico e strutturato. Ma noi siamo rimasti in partita e concentrati. Ne siamo usciti bene, anche perché siamo un bel gruppo".

Quanto può pesare il successo sul Lanciano ottenuto in volata e dopo aver resistito ad una partita così complicata? "Ci dà due punti in classifica importantissimi, molti contro Lanciano non ci riusciranno. E ci dà anche grande fiducia per come siamo usciti dalle difficoltà".

La guardia 34enne teramana è stata il colpo di mercato estivo per l'Amatori. Investimento finora ampiamente ripagato sul parquet dall'esperto cestista ex Teramo, Vasto, Campli e Domodossola, tra le tante di una lunga carriera: "Mi prendo sempre le mie responsabilità. E' andata bene sia a Lanciano che a Vasto".