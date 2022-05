Amatori, finisce il sogno play-off: Matelica vince Gara 3 75-70

La delusione è grande, grandissima. Come l'amarezza di tutto l'universo biancorosso. La stagione dell'Amatori Pescara finisce a Gara 3 delle semifinali. Vince e va in finale Matelica, capace di espugnare il PalaElettra per 75-70.

La splendida cavalcata Amatori si ferma quindi sul più bello, dopo una gara tiratissima nella quale, per 2 volte avanti di 9 punti, i biancorossi di casa non sono riusciti a dare la mazzata finale al match. Cuore e attributi non sono mancati, ma non sono bastati. Complimenti a Matelica, all'Amatori resta l'amaro in bocca di quel che poteva essere e invece non sarà.

La gara. Come quintetto base dell'ultimo atto della serie, coach Castorina decide di confermare i 5 cavalieri di sempre, ovvero Di Salvia, Kordis, Serroni, Pichi e Dondur. In avvio di contesa è palpabile la tensione, a prevalere sono gli errori e la durezza nei contatti. Si segna così col contagocce e l'Amatori completa il giro di boa avanti di 2 lunghezze (7-5). Balilli, Mazzarese e Raicevic rilevano Di Salvia, Kordis e Pichi ma la difesa biancorossa patisce la fisicità di Genjac e la spigolosità di Vissani (9 punti in due) che tengono la Vigor attaccata nel punteggio. La panchina pescarese anche nell'ultimo scampolo di parziale alterna gli uomini e dopo un antisportivo comminato a Serroni il clima diventa rovente. Il conseguente 1/ 2 dalla lunetta di Provvidenza per il sorpasso è però vanificato dal tap-in di Kordis sulla sirena che archivia i primi 10 minuti sul 16-15 pro Amatori. Il secondo quarto si apre con 2 punti di Caroli e con l'Amatori che fatica a trovare trame pulite di gioco.

Le palle perse vanificano gli sforzi in difesa e dall'arco, come in tutta la serie, Matelica non perdona. Due fiammate biancorosse portano però il parziale sul 24-20 dopo 4'30" minuti di battaglia. Tuttavia, su una grande intensità difensiva la banda Castorina costruisce le sue fortune e riesce a scappare avanti di 9. Coach Cecchini capisce il momento di difficoltà dei suoi e chiama il break e dopo il minuto di sospensione è ancora Vissani a suonare la carica con 2 bombe, l'ultima sulla sirena. Matelica così accorcia e si presenta all'intervallo lungo sotto di 3 (35-32) .

Nel terzo quarto la panchina di Pescara ripropone i 5 di inizio partita.

L'Amatori scappa nuovamente avanti di 9 ma Falzon e compagni non accusano il colpo e con pazienza e caparbietà riescono piano piano a ricucire il gap. Come mercoledì nelle Marche, nel momento di dare un colpo alle ambizioni Vigor qualche possesso gestito male non permette un allungo deciso di Serroni e soci. Matelica così si avvicina pericolosamente e chiude i primi 30 minuti sotto appena di un possesso (51-49). Il canestro a sputare fuori in modo incredibile una bomba di Pichi è la prima immagine di un quarto che vede nel ribaltamento di fronte la tripla del sorpasso firmata Zhgenti. Il segnale è funesto. L'Amatori spreca tanto, qualche fischio arbitrale dubbio non aiuta e il punteggio resta in bilico. 57-57 il punteggio dopo 5 minuti, abbastanza esemplificativo comunque del grande equilibrio. Matelica si guadagna due extra possessi fondamentali nell'economia del testa a testa punto a punto e quando Falzon muove la retina dall'arco per il +5 alla sirena mancano appena 2 giri l'orologio. Altre due bombe marchigiane certificano la fine della stagione biancorossa. Kordis è l'ultimo a mollare, i compagni ci credono fino all'ultimo secondo ma il destino è tracciato. Finisce 75-70 per Matelica. Che festeggia e va in finale.

Il tabellino

Progressivi: 16-15, 35-32, 51-49

Amatori Pescara: Di Salvia 8, Kordis 27, Serroni 7, Pichi 10, Dondur 14, Balilli, Mazzarese 4, Raicevic , Schiavoni, Peres ne, Latorre ne, Di Donato ne. All. Castorina. Vice Di Iorio. Ass. Di Nardo

Vigor Matelica: Genjac 10, Provvidenza 11, Bugionovo 11, Falzon 14, Vissani 10, Ciampaglia 5, Caroli 4, Tosti 2, Zhgenti 5, Poeta, Fianchini. All. Cecchini

Arbitri: Ciaccioni (RM) e Giacometti (Palestrina)