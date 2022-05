Amatori ko in Gara 2 contro Matelica: si va alla bella

Sono mancati proprio i dettagli ad una Amatori Pescara volitiva e battagliera, ma non proprio in serata di grazia. I biancorossi costretti sempre a rincorrere, ma attaccati nel punteggio al Matelica.

Qualche palla persa di troppo e qualche errore difensivo sono costati cari, con gli ultimi 2' a determinare un gap più ampio di quanto il match non abbia in realtà detto. Nelle Marche è finita 76-68 pro Matelica. Si va così alla bella. E al PalaElettra servirà tutto il calore del popolo pescarese per trascinare la truppa alla Finale.

La gara

Anche per Gara 2 coach Renato Castorina opta per il consolidato quintetto base composto da Di Salvia, Kordis, Serroni, Pichi e Dondur. Matelica parte subito forte dall'arco e con un 3/3 castiga la difesa biancorossa. La manovra marchigiana appare più fluida e nel catino bollente di Castelraimondo dopo 3'40" la squadra di casa è avanti di 10 punti (16-6), inducendo la panchina pescarese a chiamare il primo timeout di serata. Mazzarese per Dondur è il primo cambio e l'ala si presenta con un rimbalzo offensivo, un gioco da 3 e una tripla. Pichi regala 2 stoppate consecutive e coach Castorina decide di alzare il quintetto, inserendo di nuovo il capitano in luogo di Serroni, e poi di dar fiato a Di Salvia, sostituito da Balilli. Anche Matelica dà il via alle rotazioni del suo profondo roster ma la produttività offensiva e la concentrazione in difesa non ne risentono. Il primo quarto si consegna così agli annali sul punteggio di 25-20, con Kordis e soci che nel finale accorciano. Il secondo tempino si apre con una palla rubata da Mazzarese che Di Salvia tramuta in 2 punti. Con la zona l'Amatori in 2'30" arriva sul -2, recupera palloni assai importanti e sembra davvero carburare. C'è spazio anche per Raicevic in questo frangente (e poi per Schiavoni) ma la fortuna sembra essere pro Vigor: i biancorossi per 2 volte sciupano il possesso del possibile pari, anche in modo banale, e Falzon allo scadere dei 24" trova un canestro mani in faccia che fa esplodere il palazzetto. Il vantaggio marchigiano si mantiene costante intorno alle 4 lunghezze, complici le percentuali dall'arco negative dei pescaresi e qualche fischio arbitrale non puntuale. Si va così all'intervallo sul punteggio di 41-36.

In avvio di terzo quarto si segna poco, ma a muovere la retina sono i padroni di casa. Il gap così diventa subito di 9 punti. L'Amatori va a fiammate, più costante Matelica nella sua proposta: i biancorossi tornano a -4 trascinati da Kordis, che però ha già 3 falli e va preservato (come Dondur), ma ogni volta che si avvicinano non riescono poi ad azzannare la preda. 5 punti di Raicevic (bomba e 2/2 dalla lunetta) tengono l'Amatori vicinissima, poi una transizione vincente di Serroni porta la truppa a meno 1. Sbagliato il possesso del primo vantaggio di serata, Genjac con una schiacciata chiude il parziale sul punteggio di 54-51. L'ultimo quarto si annuncia da brividi. E così è, nonostante la temperatura altissima del palazzetto. Matelica va troppo facilmente al ferro, l'Amatori perde qualche brutta palla ed è il copione di tutta la gara: coraggio e voglia non mancano, ma nei dettagli c'è troppa imprecisione. Eppure la squadra di coach Castorina è lì, a 3 punti (60-57) con 6'20" ancora da giocare. Dopo 5'35" arriva la parità (1/2 dalla lunetta di Di Salvia, 62-62) ma poi si butta via il possesso del vantaggio che Matelica puntualmente punisce. Una bomba aperta di Tosti rimbalza due volte sul ferro e poi entra, una preghiera che gli Dei del basket hanno ascoltato. Potrebbe essere la chiave di volta a spezzare le gambe all'Amatori, a livello psicologico, con poco più di 180 secondi da disputare. Così è in effetti. La Vigor va sul +5 e nonostante i volenterosi sforzi Amatori controlla il vantaggio, lo aumenta e si regala la bella. Finisce 76-68.

Il tabellino

Progressivi: 25-20, 41-36, 54-51

Amatori Pescara: Di Salvia 6, Kordis 16, Serroni 17, Pichi 2, Dondur 14, Balilli, Mazzarese 8, Raicevic 5, Schiavoni, Peres ne, Latorre ne, Silveri ne. All. Castorina. Vice Di Iorio. Ass. Di Nardo