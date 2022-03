Amatori, a Campli una vittoria che blinda il primo posto ai play-off

La fase a orologio inizia con la vittoria di Campli. Il primo turno della seconda fase regala all'Amatori Pescara 1976 una certezza: aver blindato il primo posto in classifica con + 6 sulla seconda. In terra farnese è finita 63-85, con la squadra di casa che aveva un roster ridotto all'osso (5 uomini).

In campo Campli è comunque partita forte, soprattutto dall'arco, ed ha anche costretto la capolista alla rincorsa che si è concretizzata in un primo quarto portato a casa dai biancorossi di Pescara di appena 2 lunghezze (22-24). Nel secondo tempino, chiuso sul 36-48, l'Amatori, che ha ruotato con puntualità gli uomini a referto, è scappata anche sul +18 ma non è riuscita a mantenere questo margine, portandosi comunque all'intervallo lungo con un buon vantaggio.

Nella seconda parte di gara, inevitabilmente, le energie dei farnesi sono iniziate a venire meno e la differenza di valori tecnici si è palesata in modo più chiaro: Di Donato e compagni si sono presentati così agli ultimi 10 minuti di contesa sul punteggio di 68-49. Positivo il ritorno in campo in una gara ufficiale di Antonio Serroni, dopo una lunga assenza causa fastidioso infortunio. E c'è stato spazio anche per il rientro di un altro lungodegente, il classe 2006 Daniel Latorre. L'ultimo quarto non ha molto da dire, al suono della sirena il punteggio di 63-85 certifica la vittoria in stagione numero 16 tra prima e seconda fase.