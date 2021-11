Pescara Basket fa visita all'Air Termoli, Vanoncini: “Sarà una trasferta molto difficile”

Secondo impegno consecutivo lontano dalle mura amiche per la Pescara Basket, che in occasione della settima giornata di andata sarà impegnata sul campo dell’Air Basket Termoli. Palla a due, al PalaSabetta di via Ischia a Termoli (Cb), domenica 28 novembre alle ore 18.

“Andiamo ad incontrare una squadra che nelle ultime settimane ha modificato il roster e che quindi si sta assestando su nuovi equilibri – dichiara coach Vanoncini alla vigilia dell’incontro – È una squadra che ha un atteggiamento molto aggressivo in attacco, basato sulle iniziative individuali, sul contropiede e sull’uno contro uno. Caratteristiche, queste, che vengono amplificate giocando in casa e questo renderà l’impegno per la nostra difesa particolarmente gravoso e richiederà il massimo dell’attenzione. Hanno mostrato anche di avere grande varietà difensiva con soluzioni tattiche diverse, e anche per noi questo sarà motivo di difficoltà durante la partita”.

Poi il tecnico biancazzurro conclude: “Sarà una trasferta molto difficile, in cui speriamo di riuscire a fare un passo avanti rispetto alla nostra ultima uscita, e soprattutto speriamo che la partita di Vasto ci abbia regalato qualche insegnamento che potrebbe essere molto utile per domenica”.