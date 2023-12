“Abruzzo Basketball 2023”: a Pescara si celebra la pallacanestro nostrana. Presente Gianni Petrucci

Come ogni fine anno, la FIP Abruzzo ha il piacere di organizzare “Abruzzo Basketball”, ovvero la giornata di gala che rappresenta gli “stati generali” della pallacanestro abruzzese.

L’edizione 2023 si svolgerà a Pescara, nella splendida Sala Consiliare del Comune – in Piazza Italia, 1 – sabato 16 dicembre 2023, a partire dalle ore 11.

Nel corso della cerimonia saranno celebrati donne e uomini del basket abruzzese che si sono distinti per la loro attività nazionale e regionale e premiate le squadre che hanno vinto campionati regionali o hanno avuto risultati a livello nazionale e internazionale. Inoltre, saranno attribuiti riconoscimenti ad arbitri, comitati organizzatori e giornalisti.

Ad “Abruzzo Basketball 2023” farà gli onori di casa il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, insieme all’Assessore allo Sport, Patrizia Martelli e, ovviamente, al Presidente del Comitato regionale FIP Francesco Di Girolamo che ha portto in Abruzzo, segnatamente a Pescara, sia le Finali Nazionali Under 15 (in collaborazione con l'Amatori) sia la prima, storica edizione del Final Event della Jr. NBA FIP U13 Championship 2023 alla presenza di Simone Fontecchio.

Ospite d’onore sarà il Presidente della FIP, Gianni Petrucci, che parteciperà alla manifestazione insieme al Presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro, ai Consiglieri Regionali FIP Abruzzo e ai Responsabili Regionali CIA, CNA e Minibasket.

In attesa dell’evento, il Presidente della FIP Abruzzo, Francesco Di Girolamo, ha dichiarato: «Da anni, noi della FIP Abruzzo preferiamo premiare in una giornata di gala tutti coloro che onorano la pallacanestro abruzzese, perché pensiamo che gli applausi di una grande sala e di ospiti d’eccezione siano il meritato compenso a donne e uomini che si spendono quotidianamente, per far crescere il nostro amato sport. Anche quest’anno avremo nomi molto importanti, ma non voglio anticipare nulla, per rispetto di ogni singolo premiato».