Basket, campionato regionale di Promozione: lo Spoltore parte da Chieti

Lo Spoltore Basket si prepara a fare il suo esordio nel campionato regionale di Promozione, che quest'anno conta 8 squadre divise in due gironi. Come spiega Spoltore Notizie, la squadra allenata da Alessandro Bartoccini giocherà sabato 17 aprile al Palatricalle, con fischio d'inizio alle ore 19.

“Siamo pronti ad affronatare questo campionato - ha detto il presidente Daniele Di Luca - Come da regolamento abbiamo redatto un protocollo per allenamenti e partite. La rosa è stato ringiovanita con l’inserimento in prima squadra di tre giovani ragazzi spoltoresi cresciuti nel nostro settore giovanile. Motivo che ci rende partciolarmente orgogliosi”.