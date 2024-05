Valori dello sport protagonisti a Pianella in occasione del primo memorial dedicato al campione Nba Kobe Bryant [FOTO]

Un evento che ha preso le mosse dalla mozione presentata in consiglio comunale Denis Sposo nel 2020 con cui si chiedeva l'intitolazione del campetto da basket in via Sangro a Cerratina di Pianella alla memoria del campione Nba. Un sogno realizzato, soprattutto per i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai due triangolari organizzati nell'ambito della manifestazione promossa dalla Asd Polisportiva Sporting Pianella e patrocinata dal Comune.

A sfidarsi sono stati per la categoria Aquilotti lo Sporting Pianella, il Cepagatti Basket e il Pescara Basket, mentre per l'Under 13 a scendere in campo il triangolare ha visto in campo i ragazzi dello Sporting Pianella, del Castel di Sangro e della Yale Pescara.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Una grande festa quella organizzata nel campo intitolato al campione che si spera possa diventare un appuntamento fisso e un luogo dove, grazie allo sport, ragazzi e ragazze possano coltivare i loro sogni.