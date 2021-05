Basket: sfida post season tra Lanciano e Amatori Pescara

Entra nel vivo nel weekend, con la fase ad orologio, la serie C Gold di basket. La post season, ideata dalla federazione per concludere questa breve e particolare stagione senza la consueta formula dei playoff e dei playout, prevede che ogni squadra incontri nuovamente le cinque sfidanti del girone in una gara secca senza i normali turni di andata e ritorno. Per l'Unibasket Lanciano la prima sfida sarà sabato 29 maggio (alle ore 19) contro l'Amatori Pescara.

Lo storico club del capoluogo adriatico ha concluso la prima fase della competizione al sesto e ultimo posto, portando a casa una sola vittoria proprio contro i frentani nella gara giocata il 2 maggio scorso al Pala Elettra. In quell’occasione, decisivi per rompere l’equilibrio tra i due team furono i canestri del pivot balcanico Milan Dondur e del regista De Vincenzo, che solo all’extra time fecero pendere l’ago della bilancia in favore dei biancorossi.

A guidare dalla panchina l’Amatori c’è da questa estate coach Renato Castorina, che ha portato con sé da Chieti la guardia Mennilli, uno degli indiscussi punti di forza dei biancorossi. Il vero totem degli ospiti è però il centro serbo-croato Milan Dondur che a suon di punti, rimbalzi e sportellate è diventato non solo il fulcro del gioco pescarese ma anche uno dei migliori atleti stranieri del torneo. Altri elementi d’interesse sono il già citato De Vincenzo (ex Lanciano) ed il capitano Moretti, che ha da poco riassaggiato il parquet dopo un lungo infortunio. I problemi fisici hanno falcidiato il roster dell’Amatori tenendo spesso fuori dai giochi anche i vari Fornara, Zacchigna e Peres.

A chiudere invece le rotazioni di Castorina ci sono il play D’Onofrio e i neo acquisti Taglieri (prodotto del settore giovanile pescarese, visto lo scorso anno a Lanciano con la rappresentativa Under 18) e il lungo Danilo Raicevic, ex Campli. Match sicuramente impegnativo quello che attende il Lanciano che dopo aver chiuso la prima fase con la sconfitta, inflittagli dal Pescara Basket, è tornato ad allenarsi in settimana con le motivazioni a mille, desideroso di ben comparire anche in questa nuova e stimolante fase ad orologio.

Questo il calendario della Unibasket Lanciano con le squadre pescaresi:

- Sabato 29 maggio Unibasket Lanciano - Amatori Pescara Basket

- Mercoledì 9 giugno Unibasket Lanciano - Pescara Basket