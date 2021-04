Basket, Milan Dondur guida ancora la classifica marcatori del girone

In serie C Gold di basket, Milan Dondur (giocatore dell'Amatori Pescara 1976) guida ancora la classifica marcatori del girone. Il centro biancorosso ha realizzato 71 punti in 4 gare con una miriade di rimbalzi presi, nonché una media di 17.75 punti a match.

Nella top 20 troviamo altri 3 giocatori dell'Amatori: Jj De Vincenzo al nono posto con 47 punti totali e una media di 11.75, Giovanni Mennilli in quindicesima posizione con 40 punti e una media di 10, e Marco Di Giandomenico nella diciassettesima piazza con 38 punti personali e una media di 9.5 a match.

Intanto l'Amatori Pescara 1976 si prepara per la partita che domenica 11 aprile la opporrà al Bramante Pesaro. Diretta Facebook sulla pagina della squadra abruzzese a partire dalle ore 18.