La Pescara Basket verso l’esordio stagionale contro Isernia, Vanoncini: "Siamo molto concentrati su noi stessi"

Il coach fa il punto della situazione quando mancano pochi giorni all’esordio stagionale sull’insidioso campo della New Fortitudo Isernia, in programma domenica 10 ottobre

Coach Stefano Vanoncini fa il punto della situazione in casa Pescara Basket quando mancano pochi giorni all’esordio stagionale sull’insidioso campo della New Fortitudo Isernia, in programma domenica 10 ottobre: “Sarà una gara insidiosa. Il roster molisano è molto buono. La mia preoccupazione, adesso, è quella di preparare la squadra nel migliore dei modi e di riuscire a mettere in campo fin dalla prima di campionato quelli che dovranno essere i nostri punti di forza per tutta la stagione. Ovviamente stiamo già studiando Isernia e cercheremo di arrivare preparati contro quelli che saranno i loro punti di forza, che sono parecchi. Ma ripeto, siamo molto concentrati su noi stessi perché sappiamo dal nostro rendimento e dai nostri miglioramenti passa la possibilità di vincere le partite”.

Il Memorial Chicco Zorzi di Campli ha chiuso il pre campionato della squadra pescarese, che oggi ha ripreso gli allenamenti: “Partendo dai dettagli da correggere, con Campli è stata una vera e propria partita in trasferta, con tutte le difficoltà del caso e quindi credo sia stata un’esperienza importante in vista anche dell’esordio di domenica prossima a Isernia. Nonostante alcune difficoltà abbiamo mostrato un grande carattere, in quanto siamo riusciti a recuperare una partita che sembrava abbondantemente persa, avendo anche occasioni per vincerla nei regolamentari”.