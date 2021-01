Basket, il pescarese Dario Masciarelli si fa onore in Serie B lontano dall'Abruzzo

Basket, il pescarese Dario Masciarelli si sta facendo onore in Serie B lontano dall'Abruzzo. Da qualche anno di nuovo fuori regione, infatti, il 22enne, dopo due stagioni trascorse al Virtus Basket Civitanova, sta adesso giocando nel Juvi Cremona, tentando il salto nella serie A2. In passato è stato anche in nazionale iuniores.

Potrebbe sembrare un atleta di lungo corso e invece lui è ancora uno junior, ma con una relazione stabile. Da poco è anche papà. Le trasmissioni televisive lombarde se lo contendono, perché Dario è uno dei “pistoleri” della serie B. Nell’ultima partita con la prima in classiffica, il Vigevano, ha segnato per lo Iuvi Cremona 31 dei 75 punti della sua squadra, risultando 'Most Valuable Player' del torneo cadetto.

“Mascia”, come lo chiamano i tifosi, proviene da una famiglia di sportivi. Inoltre il padre era un fotografo e fotoreporter molto conosciuto in città, amante del Pescara. Donato Fioriti, giornalista Ussi e membro della direzione nazionale Cipas Sport, auspica che il giocare "continui a farsi onore al Nord", ma con l’augurio "che le squadre abruzzesi non se lo lascino ancora “sfuggire” di mano, a vantaggio delle squadre settentrionali".