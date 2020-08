Basket, Mastrodomenico torna all'Amatori Pescara: “È un sogno, vogliamo vincere”

Basket, Mastrodomenico torna all'Amatori Pescara: “È un sogno - queste le sue prime parole - vogliamo vincere”. Il giocatore torna a casa dalla porta principale per far parte del team affidato per il 2021 alle sapienti mani di un decano delle panchine, coach Renato Castorina. E il lungo classe 1994 non vede l'ora di iniziare:

"Torno ad indossare questa maglia a 26 anni e ne vado fiero. Ho visto in biancorosso tanti giocatori di livello altissimo e ho avuto modo di vedere i grandi fasti di questa società e l'entusiasmo che è riuscita a creare a Pescara. Non vedo l'ora di incominciare a lavorare, dopo lo stop causa Covid la voglia di giocare è ancora di più".

Così lo presenta coach Matteo Di Iorio, vice allenatore: “È un ottimo innesto per la nostra squadra. Parliamo di un giocatore che può essere impiegato sia da 4 sia da 5 ed è dotato di lunghe leve che ci faranno davvero comodo. Sempre pronto ad andare a rimbalzo, è capace sia di giocare fronte sia di giocare spalle a canestro. L'ottimo uso del piede perno insieme alla capacità di usare entrambe le mani in avvicinamento al canestro lo caratterizzano come un elemento che può fornirci buone soluzioni alternative”.