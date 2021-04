L'Amatori ospita la capolista Bramante Pesaro, Castorina: "Servirà la partita perfetta"

Domani il match di cartello del girone Abruzzo-Marche di C Gold: “Abbiamo ripreso bene gli allenamenti dopo la pausa pasquale, la voglia dei ragazzi è come sempre massima per cercare di migliorarsi e venir fuori da questo periodo”