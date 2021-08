Basket, l'Amatori sgancia la bomba: Antonio Serroni è biancorosso

L'Amatori Pescara 1976 sgancia la bomba: Antonio Serroni è biancorosso. L'innesto del cecchino teramano, guardia classe 1987, è la proverbiale ciliegina sulla torta: la sua classe e la sua carriera lo hanno reso un giocatore conosciutissimo e apprezzatissimo nel mondo del basket. Da avversario ha incrociato spesso l'Amatori ed è stato sempre una vera spina nel fianco. Antonio è pronto per l'ennesima, grande sfida della sua carriera. Queste le sue prime parole:

“Oltre ad essere una scelta di vita per rimanere vicino casa, essendo diventato papà, la presenza come allenatore di Renato Castorina, che stimo, mi ha dato una spinta perchè so che troverò un ambiente professionale anche in C Gold. Le mie prime sensazioni parlando, con il ds Pappacena, con il tecnico e il preparatore atletico, sono estremamente positive e si denota proprio questo, la professionalità di un livello certamente superiore”.

E ancora: “L'Amatori per me rappresenta un'altra grande occasione e una nuova e bella opportunità per divertirmi facendo questo sport oltre a una nuova chance per imparare, perchè non si smette mai di imparare nemmeno a 34 anni”, dice con grande umiltà.

Ed è proprio questa una delle caratteristiche dell'uomo Serroni: “Tengo molto al rispetto, sia dentro che fuori dal campo. Come giocatore non sono un mangia palloni, mi piace giocare a pallacanestro in una certa maniera e so perfettamente che con coach Castorina riuscirò a esprimere quel tipo di pallacanestro che prediligo. E reputo sia molto importante la difesa, perchè quando ci sono le partite che contano è in difesa che si vincono! Ai tifosi dico che mi auguro siano riaperti i palazzetti, per vederli sugli spalti”.