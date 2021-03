Basket, Amatori Pescara 1976 pronta ad accogliere il Pisaurum Pesaro

Giuseppe Pace in azione

L'Amatori Pescara 1976 sfida in casa questa sera (mercoledì 31 marzo) il Pisaurum Pesaro nel campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Lazio. Si torna subito in campo, dunque, con il turno infrasettimanale della quarta giornata. Palla a due alle ore 20.30, con gli abruzzesi che dovranno cercare di vincere dopo le ultime battute d'arresto nei due derby contro Unibasket Lanciano e Pescara Basket.

Il programma del quarto turno prevede anche le gare tra Bramante Pesaro e Pescara Basket e tra Vigor Matelica e Unibasket Lanciano.