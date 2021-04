Basket, conto alla rovescia per la gara tra Amatori Pescara e Bramante Pesaro

In Serie C Gold l'Amatori Pescara 1976 si sta preparando per la partita che domenica 11 aprile la opporrà al Bramante Pesaro. Sarà un incontro molto importante perché in città arriverà la capolista.

I biancorossi sono al lavoro in questi giorni per preparare questa delicata sfida, che verrà proposta in diretta sulla pagina Facebook della squadra abruzzese a partire dalle ore 18. L'Amatori deve riscattarsi dopo la sconfitta casalinga con il Pisaurum. Il Bramante Pesaro è invece lanciatissimo dopo la batosta inflitta al Pescara Basket nel precedente turno di campionato.