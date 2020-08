L'Amatori conferma l'esterno Di Donato: “Contento e carico, non vedo l'ora di iniziare”

L'Amatori Pescara ha confermato ufficialmente l'esterno Francesco Di Donato. “Dido”, classe 2000, prosegue così la sua avventura in biancorosso e sarà ancora nel roster della prima squadra affidata, per la stagione agonistica 2020-2021, a coach Castorina:

“Sono davvero felice di essere qui e di vestire ancora questa maglia - ha dichiarato - Sono contento e carico per la stagione, non vedo l'ora di iniziare. Speriamo che dopo l'interruzione della scorsa stagione possiamo cominciare a lavorare il prima possibile per affrontare al meglio il campionato che andremo a disputare, conoscendoci sempre più tra compagni di squadra per trovare la giusta alchimia e il giusto affiatamento”.