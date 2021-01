In Basilicata trionfo nel ciclocross per la pescarese Marta D’Incecco [FOTO]

In Basilicata trionfo nel ciclocross per la pescarese Marta D’Incecco. Al Trofeo Ciclocross Re Manfredi di Palazzo San Gervasio la giovane atleta della Amici Della Bici Junior ha trovato la vittoria nella gara femminile delle esordienti primo anno, relegando alle sue spalle la pugliese Mirella Piarulli.

La D’Incecco aveva già ottenuto il decimo posto al Campionato Italiano di Lecce in Puglia, l’ottavo nell’ultima tappa del Giro d’Italia Ciclocross nelle Marche a Sant’Elpidio a Mare e il quarto al Petrignano Cross- Trofeo Decathlon Perugia in Umbria. Oltre a Marta D’Incecco, l’Amici della Bici Junior ha fatto la sua bella figura con il quarto posto di Filippo Cerasi tra gli esordienti secondo anno.

Riscontri positivi anche per l’under 23 pescarese Gaia Realini, che ha cercato di farsi largo tra le migliori della sua categoria e tra le donne élite a Variano di Basiliano in occasione del Gran Premio Friuli Venezia Giulia: sesto posto finale per la 19enne, in forza alla compagine milanese della Selle Italia Guerciotti, reduce dal ritiro con la nazionale italiana del ct Fausto Scotti, per preparare il Mondiale in Belgio, a Ostenda, in calendario nel weekend del 30 e 31 gennaio.