Su quale squadra potrà contare Auteri? Le richieste del nuovo mister biancazzurro

Il campionato di serie C partirà il 29 agosto e concluderà la stagione regolare il 24 aprile.

Nel frattempo, giovedì primo luglio è cominciata ufficialmente anche la sessione estiva del calciomercato, che terminerà la sua "finestra" il 31 agosto.

Tra pochi giorni il Pescara si radunerà per l'avvio della preparazione, che si svolgerà nei primi giorni in sede e poi con inizio 17 luglio a Palena.

La settimana prossima sarà anche la volta della presentazione ufficiale di mister Gaetano Auteri, molto atteso sia come allenatore che in C ha spesso e volentieri vinto, sia come personaggio che in qualche modo potrebbe riaccendere la curiosità della piazza.

Calciomercato

Le trattative sono quelle che solitamente in questo periodo destano la curiosità dei più. In questo momento però, c'è un dato numerico che deve far riflettere e che la dirigenza del Pescara conosce bene. Sotto contratto ci sono già 23 calciatori, alcuni ovviamente molto costosi e con accordi a lunga scadenza. Se si tiene conto che in serie C gli organici possono essere composti da 24 elementi più un ragazzo dal 2002 a seguire, si capisce bene che se il Pescara non procede a cedere, difficilmente potrà fare mercato. Per il nuovo direttore sportivo Luca Matteassi si annuncia un enorme lavoro, che dovrà essere anche di mediatore tra le parti, in quanto molti calciatori non vorranno ridurre i loro contratti importanti, né spalmarli, né accettare destinazioni improbabili.

La situazione

In società stanno avviando i discorsi con i big, cioè i vari Fiorillo, Scognamiglio, Sorensen, Masciangelo, Busellato, Memushaj, Valdifiori, Drudi. Un buon mercato in serie B ce l'hanno il portiere e capitano Fiorillo, Sorensen, Masciangelo, Busellato e Galano. Fiorillo vorrebbe restare e forse con lui si troverà una soluzione, Sorensen potrebbe anche andare all'estero, Masciangelo è abbastanza richiesto ma la società biancazzurra vorrebbe monetizzare su questo ragazzo ancora giovane, quindi sta aspettando proposte importanti. Busellato e Galano invece rientrano espressamente nei piani tecnici di Auteri, idem Drudi mentre Valdifiori non è il tipo di centrocampista che vorrebbe il neo-allenatore.

Le trattative

Per adesso più che trattative, si tratta di sondaggi esplorativi. Ci sono stati timidi contatti per conoscere la disponibilità di alcuni difensori: Stefano Negro, possente centrale classe 1995 a Perugia lo scorso anno, Luigi Carillo classe 1996 che ha giocato con la Casertana, Stefano Scognamillo classe 1994 ex Alessandria, ha la doppia cittadinanza italiana e russa; infine Julian Yllanes, classe 1997 ex Avellino e Chievo, e il 21enne Andrea Cambiaso ex Empoli. Sondato anche il centrocampista Marco Armellino classe 1989 del Monza. Auteri vorrebbe di nuovo con sé (lo ha allenato nella passata stagione al Bari e prima ancora al Catanzaro) l'attaccante esterno Eugenio D'Ursi classe 1995. Piace l'attaccante Ettore Gliozzi, lo scorso campionato a Cosenza, è un 1995.

Curiosità

Salvatore Bocchetti ha annunciato l'addio al calcio giocato, a 34 anni e dopo 18 presenze e 2 gol nello scorso infausto campionato con la maglia del Pescara. Chiude una carriera molto bella, chiusa però con la retrocessione. Il 30 giugno è invece scaduto il contratto che legava il Delfino alla storica figura di Giorgio Repetto: in questo calciomercato, quindi, non sarà il buon Giorgio a seguire le operazioni di acquisti e cessioni. Inoltre, in un breve testo, il Pescara ha comunicato "che in data odierna è stato rinnovato il rapporto di partnership con l’azienda Contrader".

Una curiosità riguarda il mister della Primavera Pierluigi Iervese, nei giorni scorsi richiesto da un club glorioso come il Padova, che poi ha virato altrove.