"Attivi Insieme", a Città Sant'Angelo ginnastica dolce gratuita per over 60

“Attivi Insieme”, a Città Sant'Angelo ginnastica dolce gratuita per donne e uomini over 60. L’idea è della società cooperativa sociale New Aid, e si partirà il 31 agosto per terminare il 10 settembre.

Le lezioni sono in programma dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8, nella spiaggia di Marina di Città Sant’Angelo e nel giardino comunale del centro storico. Saranno condotte da un professionista laureato in scienze motorie.

Per tutte le informazioni, la dottoressa Francesca Mignanelli sarà raggiungibile al numero telefonico 3394963781. Gli interessati dovranno presentarsi in tenuta ginnica, con un tappetino da palestra, un asciugamano e una bottiglietta d’acqua. Si effettueranno: