Gli abruzzesi impegnati nelle Olimpiadi, il Coni regionale: "Orgoglio per atleti che saranno a Tokyo"

Sono diversi gli atleti abruzzesi che saranno impegnati nelle imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno in Giappone.

Il Coni Abruzzo, nella persona del suo presidente Enzo Imbastaro e di tutta la giunta e il consiglio, «è orgoglioso del nutrito gruppo di corregionali che prenderà parte ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo», come riferisce l'Adnkronos.

Gli auguri corrono sui social, in particolare su Facebook. «Un grande in bocca al lupo a tutti loro, atleti e tecnici, abruzzesi di nascita e abruzzesi acquisiti, che onoreranno al massimo delle loro possibilità la maglia azzurra».

Gli atleti convocati sono: Paolo Nicolai, beach volley, vicecampione olimpico in carica; Francesco Di Fulvio, pallanuoto, medaglia di bronzo in carica; Simone Fontecchio, basket; Giampaolo Ricci, basket (nato a Roma, ma teatino da sempre); Giulio Ciccone, ciclismo; Pierpaolo Addesi, ciclismo paralimpico, quarta partecipazione alle Olimpiadi (nato a Mariano Comense ma residente a Torrevecchia Teatina, gareggia per il team Go fast di Roseto); Gaia Sabbatini, atletica leggera; Fabrizia Marrone, softball; Marta Bastianelli, ciclismo (nata a Velletri, ma vive in provincia di Teramo ed è sposata con l'ex ciclista professionista Roberto De Patre; ha una figlia, Clarissa, nata in Abruzzo); Alessia Russo, ginnastica ritmica (nata a Figline Valdarno, ma cresciuta sportivamente con l'Armonia d'Abruzzo di Chieti); Verena Steinhauser, triathlon (nata a Bressanone, vive a Montesilvano con il suo compagno e coach Simone Mantolini). I tecnici: Amedeo Pomilio, pallanuoto, viceallenatore ed ex giocatore medaglia d'oro a Barcellona 1992, bronzo Atlanta 1996, argento Londra 2012, bronzo Rio de Janeiro 2016; Claudio Mazzaufo, atletica leggera, specializzato nei salti; Giovanna Palermi, softball, moglie dell'indimenticabile Enrico Obletter, coach della nazionale scomparso pochi mesi fa; Caterina De Marinis, beach volley; Simone Mantolini, triathlon.