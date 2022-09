Annullate per il forte vento le gare del 15 settembre dei campionati mondiali di pesca d'altura

Annullata la terza giornata di gare del Campionato mondiale di pesca d'altura Big game in corso a Pescara. Lo ha fatto sapere il presidente Asd Dolphin Club Pescara Maurizio Scurti a seguito del forte vento che da questa notte sta interessando l'area di mare antistante il porto, ovvero il campo di gara della manche. La decisione è stata presa dal segretario generale di Fips M.

Raffiche di vento molto forti e l’arrivo imminente di un temporale non consentono agli equipaggi di uscire in mare in sicurezza. Terza manche spostata a domani 16 settembre, condizioni meteo permettendo.

Ricordiamo che i Campionati mondiali sono iniziati lo scorso 10 settembre ed andranno avanti fino al 17 settembre.