Andrea Tarlao superlativo in Coppa del Mondo con la nazionale italiana di paraciclismo

In Belgio il Team Go Fast ha fatto sentire la propria presenza in maniera forte e decisa. Si è corso, per la precisione, a Ostenda

Andrea Tarlao è stato superlativo in Coppa del Mondo con la nazionale italiana di paraciclismo che conta anche l'altro abruzzese Pierpaolo Addesi. In Belgio il Team Go Fast ha fatto sentire la propria presenza in maniera forte e decisa. Si è corso, per la precisione, a Ostenda.

“Anche se non sono arrivate le medaglie è un riconoscimento all’impegno di entrambi gli atleti che sono un valore aggiunto della nazionale italiana di paraciclismo e del nostro team – spiega il presidente Andrea Di Giuseppe – Hanno recitato bene la loro parte, ci tenevano a far bene, accarezzando il podio, ma sono stati all’altezza della situazione, dando segnali importanti in previsione dei prossimi Mondiali tra un mese in Portogallo e delle Paralimpiadi a Tokyo”.

Superando notevoli difficoltà tecniche, organizzative e logistiche legate all'emergenza sanitaria in corso, è stata una prova di spessore da parte del gruppo azzurro, avvalorata dalle ottime performances della coppia del Team Go Fast Addesi-Tarlao nella categoria MC5. La nazionale, insomma, è sulla strada giusta per essere ancora più competitiva.