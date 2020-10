Andrea Camplone riparte dalla Toscana: è il nuovo allenatore dell'Arezzo, formazione di serie C. Il tecnico pescarese ha firmato un contratto di due anni con rinnovo automatico in caso di promozione in B. Sostituisce Alessandro Potenza. Oggi il primo allenamento e domani il debutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo staff tecnico sarà composto da Maurizio Tacchi (vice), Marco Onesti (preparatore dei portieri), Salvatore Lalinga (preparatore atletico) e Matteo Bonavolontà (collaboratore). A Camplone il difficile compito di risollevare l'Arezzo dall'ultimo posto in classifica, dove si trova insieme alla Fermana con 1 solo punto.