Ufficiale l'ammissione del Pescara Basket al campionato di Serie C Gold 2020/2021 Marche-Abruzzo-Molise. In mattinata il comitato regionale Fip Marche ha comunicato che la squadra biancazzurra è stata ammessa insieme al Basket Todi: "Un risultato importante e meritato, sostanzialmente ottenuto sul campo", dice la società in una nota, "in quanto la compagine biancazzurra, prima dell’interruzione a causa della pandemia, aveva chiuso al comando la stagione regolare di Serie C Silver".

Esprime soddisfazione il presidente Di Censo:

“Dopo tanta attesa siamo molto contenti di aver ottenuto quello che speravamo e avevamo tanto cercato l’anno scorso e che ci eravamo anche meritati sul campo, chiudendo la regular season al comando senza però poter gioire nei play off. Voglio ringraziare i giocatori e lo staff che hanno creduto fortemente nel progetto molti prima dell’ufficialità ed anche un sentito ringraziamento al comitato regionale Fip Marche per averci accolto aiutandoci nella formalizzazione dell’ammissione al girone di C Gold Marche-Abruzzo-Umbria che esso stesso organizza”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le 14 partecipanti al campionato di Serie C Gold Marche-Abruzzo-Umbria figurano queste squadre in rappresentanza della nostra regione: Pescara Basket, Unibasket Lanciano, Magic Basket Chieti e Vasto Basket.