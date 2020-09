Nuova amichevole per il Pescara Basket, si va in casa della Pallacanestro Roseto

Nuova amichevole per il Pescara Basket, stavolta si va in casa della Pallacanestro Roseto. Appuntamento nel pomeriggio di oggi, 26 settembre, per quella che sarà la seconda uscita pre stagionale dei biancazzurri. Alla vigilia del secondo test di questa pre stagione l’under Domenico Fasciocco ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Nonostante io abbia già disputato alcune stagioni con i senior, la Serie C Gold sarà un campionato totalmente nuovo per me, ma ce la metterò tutta in ogni allenamento per farmi trovare pronto in ogni occasione. Con noi giovani, Vanoncini sta lavorando tantissimo sui fondamentali, come ad esempio il palleggio, arresto e tiro, in modo da essere pronti fin da subito nel poter dare un contributo importante”.